YouTube lance sa fonction « Hype » dans davantage de pays pour aider les petits créateurs
Internet

YouTube lance sa fonction « Hype » dans davantage de pays pour aider les petits créateurs

26 Août. 2025 • 22:38
YouTube étend sa fonctionnalité « Hype » à davantage de pays, un outil permettant aux fans de soutenir leurs créateurs préférés pour accroître leur visibilité. Cette option, initialement dévoilée l’année dernière, s’adresse aux chaînes comptant moins de 500 000 abonnés. Disponible dans 39 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud, l’Indonésie et l’Inde, elle vise à dynamiser l’engagement communautaire.

YouTube Hype

Un coup de pouce pour les chaînes émergentes

La fonctionnalité Hype ajoute un bouton dédié sous le bouton « J’aime » des vidéos éligibles. Les utilisateurs peuvent attribuer jusqu’à trois hypes par semaine à leurs créateurs favoris. Chaque hype octroie des points à la vidéo, l’aidant à grimper dans un nouveau classement accessible via le menu Explorer.

Pour garantir l’équité, YouTube donne un bonus plus important aux créateurs ayant moins d’abonnés, offrant ainsi un coup de pouce significatif aux petites chaînes. Les vidéos boostées affichent un badge « Hypé » et les utilisateurs peuvent filtrer leur page d’accueil pour ne voir que ces contenus.

Les fans reçoivent une notification lorsque leur vidéo hypée approche du sommet du classement. Les plus actifs peuvent également obtenir un badge mensuel « Hype Star » pour récompenser leur fidélité. YouTube explique que cette initiative répond au souhait des fans de contribuer au succès de leurs créateurs préférés.

De nouveaux outils et une monétisation à venir

Les créateurs peuvent suivre leurs hypes et points via l’application YouTube Studio grâce à un nouveau système d’analyse et un récapitulatif hebdomadaire. À l’avenir, YouTube prévoit des classements spécifiques pour des thématiques comme le gaming ou la mode, ainsi qu’une option permettant aux fans de partager leurs hypes pour amplifier la visibilité des vidéos.

YouTube envisage aussi de monétiser cette fonctionnalité. Des tests sont en cours au Brésil et en Turquie pour permettre l’achat de hypes supplémentaires, une option qui pourrait devenir une nouvelle source de revenus pour la plateforme tout en offrant aux fans un moyen de soutenir davantage leurs créateurs.

