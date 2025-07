Peacock augmente de 3 dollars le prix de ses abonnements mensuels, avec ou sans pubs

C’est un sacré pari (ou un suicide commercial) : le service de streaming Peacock a annoncé il y a quelques heures une hausse de 3 dollars pour ses deux formules principales, et ce dès le 23 juillet prochain. L’abonnement « Peacock Premium » (avec publicité) passera de 7,99 dollars à 10,99 dollars par mois, tandis que l’offre « Premium Plus » (sans pub) grimpera de 13,99 dollars à 16,99 dollars. Cette augmentation place l’abonnement avec pub de Peacock au-dessus de quasiment tous ses concurrents, y compris Netflix, HBO Max, Disney+, Hulu, Paramount+, et même Apple TV+ qui reste à 9,99 dollars sans aucune publicité.

Cette augmentation tarifaire pourrait annoncer une nouvelle vague de hausses de prix dans le secteur du streaming, alors que la concurrence s’avère de plus en plus féroce. Peacock semble ici anticiper la forte demande liée au retour de la NFL et aux programmes phares de NBC à l’automne, mais le pari reste risqué d’autant que Peacock ne propose pas de programmes actuellement aussi « cotés » que ceux de Netflix, HBO Max ou bien encore Apple TV+ (ces trois plateformes ont reçu des dizaines de nominations pour les prochains Emmy Awards). Les consommateurs risquent de devoir faire des choix beaucoup plus sélectifs face à la multiplication d’ abonnements de plus en plus coûteux.