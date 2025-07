TikTok, AliExpress et WeChat sont visés par des plaintes pour non respect des données en Europe

Les groupes chinois TikTok, AliExpress et WeChat font face à de nouvelles plaintes déposées dans plusieurs pays européens. Ils sont accusés de ne pas respecter les obligations du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe en refusant de fournir un accès complet aux données de leurs utilisateurs.

Des accusations sur les données

L’ONG viennoise Noyb, à l’origine de ces plaintes, dénonce des pratiques non conformes. « Les entreprises de technologie adorent collecter autant de données que possible à votre sujet, mais refusent catégoriquement de vous en donner l’accès complet, comme l’exige pourtant la législation européenne », a déclaré Kleanthi Sardeli, avocate de l’association, dans un communiqué. Déjà en janvier, Noyb avait ciblé six applications chinoises pour des transferts illégaux de données vers la Chine. Si Shein, Temu et l’application de Xiaomi ont depuis répondu aux demandes, TikTok, AliExpress et WeChat continuent, selon l’ONG, d’ignorer ou de fournir des réponses partielles, violant ainsi le RGPD.

Face à ces manquements, Noyb a saisi les autorités de protection des données en Belgique, en Grèce et aux Pays-Bas. L’organisation exige que ces plateformes se conforment aux règles européennes et réclame des amendes pouvant atteindre 4 % de leurs revenus mondiaux. Cette sanction vise à dissuader de futures violations. Ces plaintes s’ajoutent à une pression croissante sur TikTok, déjà sous le feu des critiques en Occident pour ses liens présumés avec le gouvernement chinois et les risques d’utilisation de données à des fins d’espionnage ou de propagande.

TikTok estdans le viseur de l’Union européenne

TikTok, propriété de ByteDance et fort de 1,5 milliard d’utilisateurs, est particulièrement scruté. Le 10 juillet, l’autorité irlandaise de protection des données (DPC), compétente pour l’UE, a ouvert une enquête sur le stockage de données personnelles sur des serveurs chinois, malgré les démentis de Pékin. En mai, la DPC avait déjà infligé une amende de 530 millions d’euros à TikTok pour des manquements dans la protection des utilisateurs. Avec ces nouvelles plaintes, la plateforme, dont le siège européen est en Irlande, risque de nouvelles sanctions si les accusations de non-conformité sont confirmées.