François Bayrou demande aux géants de la tech d’aider « les petits »

Lors du salon des nouvelles technologies VivaTech 2025 à Paris, le Premier ministre François Bayrou a insisté sur l’importance pour les grands groupes de la tech de soutenir les petites sociétés, notamment dans l’intelligence artificielle et le numérique. Accompagné de plusieurs ministres, il a salué les avancées de la French Tech et annoncé des initiatives concrètes.

Une collaboration entre grands groupes et « les petits »

François Bayrou a plaidé pour une chaîne de solidarité entre les grands groupes et les jeunes entreprises. « Il n’y a de stratégie de conquête, pour l’IA, le numérique, les start-ups, que si les grands aident les petits », a-t-il déclaré au stand de la French Tech. Cette collaboration est essentielle pour dynamiser l’innovation française, dans un pays qu’il décrit comme confronté à de « très grandes difficultés », mais doté d’atouts uniques.

La ministre déléguée à l’IA et au Numérique, Clara Chappaz, a annoncé que dix grands groupes ont dépassé le milliard d’euros d’investissements dans des solutions développées par des start-ups. Ce programme, baptisé « Je choisis la French Tech » et lancé en 2023 avec huit entreprises fondatrices, a accueilli cette année Capgemini et Sopra Steria. « Cet engagement aide les start-ups à accélérer et à construire l’innovation de demain », a-t-elle souligné.

Des initiatives pour la fonction publique

Au Pavillon du numérique de l’État, le ministre de la Fonction publique, Laurent Marcangeli, a révélé un partenariat avec la start-up française Mistral. Son chatbot Le Chat, similaire à ChatGPT, équipera dans un premier temps 10 000 agents publics. L’objectif à long terme est d’étendre cette technologie aux 5,7 millions d’agents de la fonction publique française. « Cela démultiplie la capacité d’action des agents et multiplie les services rendus à la population », a salué François Bayrou.

Cette initiative illustre la volonté du gouvernement d’intégrer l’IA pour moderniser les services publics, tout en s’appuyant sur des solutions françaises.

Accompagné des ministres Éric Lombard (Économie), Laurent Marcangeli (Fonction publique) et Philippe Baptiste (Recherche), François Bayrou a vanté VivaTech comme une « rencontre formidable » pour les acteurs du numérique et de l’IA. Le salon met en lumière les forces de la France, qui combine un écosystème de start-ups dynamiques et de grands groupes investissant dans l’innovation.