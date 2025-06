Bouygues Telecom va bientôt activer la 5G SA (5G+) pour le grand public

Le 23 juin, Bouygues Telecom va proposer son réseau 5G SA (5G+) auprès de ses clients grand public. L’opérateur va ainsi rejoindre Orange et Free Mobile qui proposent déjà ce réseau à leurs abonnés respectifs.

Bientôt la 5G SA chez Bouygues Telecom

La 5G SA est un réseau qui utilise des infrastructures entièrement dédiées et indépendantes, ne reposant sur aucune infrastructure 4G — tandis que la 5G NSA (Non-Standalone Access), celle qui a été utilisée jusqu’à présent par les opérateurs, exploite les infrastructures 4G existantes pour monter en puissance. L’idée avec cette « vraie » 5G est d’avoir de meilleurs débits, une latence réduite et une fiabilité renforcée.

Bouygues Telecom propose déjà cette 5G améliorée aux clients professionnels. Et le 23 juin, ce sera au tour des clients grand public, comme l’a indiqué à l’opérateur à Univers Freebox. Les abonnés auront également le droit à la VoNR, à savoir l’option qui permet de faire passer les appels sur le réseau 5G.

La 5G SA (5G+) a récemment fait parler d’elle en France parce qu’Orange, Free Mobile et Bouygues Telecom (pour les clients professionnels chez ce dernier) l’ont activée sur iPhone. Orange et Free Mobile la rendent disponible à tous ceux qui ont un forfait éligible. On peut se douter que ce sera le même scénario chez Bouygues Telecom le 23 juin prochain.

Bouygues Telecom proposent plusieurs forfaits 5G. Les offres sans engagement (B&You) sont à retrouver sur cette page et celles avec engagement sont disponibles sur cette page.