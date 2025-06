Nothing Phone (3) : un leak dévoile un smartphone avec trois capteurs photo, mais sans LEDs « Glyph »

Le Nothing Phone (3) devrait être lancé sur le marché dès le mois prochain (juste après sa présentation officielle), et un premier leak vient tout juste de faire surface. Si l’on en croit cette fuite particulièrement convaincante, le Nothing Phone (3) resterait fidèle à l’esthétique de la marque, le mobile conservant son apparence transparente. Cependant, un changement majeur est visible : l’interface Glyph, caractérisée par des jeux de lumière à l’arrière, semble avoir été supprimée. Aucune lumière ou LED n’est visible sur le dos de l’appareil.

Le bloc photo du Nothing Phone (3) s’annonce aussi comme l’une des grosses nouveautés de ce modèle : trois objectifs sont désormais proposés, dans une disposition qui semble être une combinaison des designs des Nothing Phone (3a) et (3a) Pro. Un agencement de capteurs assez particulier donc… mais finalement logique pour un fabriquant qui mise avant tout sur l’originalité de son design. Le Nothing Phone (3) sera officiellement dévoilé le 1er juillet, en même temps que les premiers écouteurs supra-auriculaires de la marque. Le prix du Nothing Phone (3) devrait avoisiner les 800 euros… soit un gros bond tarifaire pour une marque jusqu’ici positionnée sur un segment milieu de gamme en terme de prix.