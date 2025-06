Si l’on en croit les bonnes sources du site The Hollywood Reporter, Amazon MGM Studios préparerait un film sur les coulisses agitées de la startup OpenAI. Baptisé Artificial, ce métrage racontera (de façon forcément romancée) les événements chaotiques de novembre 2023 entourant le licenciement, puis la réintégration de Sam Altman au poste de CEO d’OpenAI sur une période d’à peine cinq jours. Le film pourrait être réalisé par Luca Guadagnino, Andrew Garfield étant pressenti pour incarner Altman. Monica Barbaro et Yura Borisov seraient en discussions pour interpréter respectivement l’ancienne CTO Mira Murati et le cofondateur Ilya Sutskever (opposé à l’époque à Sam Altman et l’un des leaders de la fronde en interne). Le scénario, écrit par Simon Rich (Saturday Night Live), devrait mêler le drame et la comédie, reflétant ainsi la dimension parfois absurde du secteur de l’IA.

Le scénario se concentrerait exclusivement sur l’éviction soudaine d’Altman par le conseil d’administration d’OpenAI, qui avait alors invoqué une perte de confiance en sa direction. Cette décision brutale avait été suivie quelques jours plus tard d’un revirement tout aussi soudain après une forte réaction interne et d’intenses négociations. C’est peu dire que ce triste épisode a attiré l’attention mondiale et est devenu emblématique des dynamiques imprévisibles au cœur du secteur de l’IA. Alors que des outils comme ChatGPT gagnent en notoriété, Artificial pourrait offrir un regard aussi pertinent que divertissant sur les tensions et personnalités qui façonnent l’un des secteurs technologiques les plus influents au monde.