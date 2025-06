Transformer les trous noirs supermassifs en collisionneurs à particules ? Des scientifiques y pensent (en quelque sorte…)

Construire de nouveaux accélérateurs de particules coûte des dizaines de milliards de dollars et nécessite bien souvent des décennies avant l’aboutissement du projet, ce qui est bien sûr une contrainte majeure dans un contexte de restrictions budgétaires croissantes (et encore plus aux États-Unis où l’administration Trump semble vouloir couper les vivres à tout projet scientifique d’ampleur qui n’ait pas un rapport avec la colonisation de Mars). Face à cette (dure) réalité, des physiciens de l’université Johns-Hopkins proposent une idée audacieuse, presque folle à vrai dire : utiliser les trous noirs supermassifs comme collisionneurs naturels ! Grâce à leur rotation rapide, ces objets cosmiques peuvent en effet accélérer les particules de gaz à des vitesses extrêmes, provoquant ainsi des collisions similaires à celles générées dans des installations comme le LHC, mais sans les coûts astronomiques liés à un collisionneur. Cette approche ultra-futuriste (et pour l’instant hors de portée) offrirait un moyen inédit d’explorer les mystères de l’Univers et notamment la matière noire.

Certaines particules ainsi accélérées par les trous noirs pourraient atteindre des niveaux d’énergie encore jamais observés et s’échapper de l’emprise extrême de ce derniers, ce qui leur permettrait de devenir détectables depuis la Terre. Des instruments comme l’observatoire IceCube au pôle Sud ou le télescope à neutrinos Kilometer Cube en Méditerranée sont déjà capables de repérer ces phénomènes cosmiques. Selon les chercheurs, une telle méthode permettrait non seulement d’observer des événements à haute énergie d’origine naturelle, mais aussi de fournir potentiellement des indices sur la matière noire, tout en démontrant que les trous noirs peuvent jouer le rôle de gigantesques « collisionneurs » à l’échelle astronomique.