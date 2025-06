Meta veut ouvrir ses propres boutiques, comme Apple et d’autres

Meta, la maison-mère de Facebook et Instagram, planifie l’ouverture de boutiques physiques et le recrutement de personnel dédié, selon Business Insider. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la stratégie de l’entreprise pour promouvoir ses produits, notamment ses lunettes connectées et casques de réalité virtuelle.

Une expansion discrète mais stratégique

D’après une communication interne, Meta travaille sur un projet d’expansion avec des boutiques physiques, sans préciser le nombre de magasins ni le calendrier exact. Actuellement, l’entreprise ne dispose que d’une seule boutique physique, le Meta Store, ouvert en 2022 sur son campus de Burlingame en Californie. Ce magasin permet aux clients de tester des produits comme les casques Meta Quest et les lunettes connectées Ray-Ban Meta.

Meta a déjà expérimenté ce concept en 2024 avec un magasin éphémère, le Meta Lab, à Los Angeles, dédié à la vente de ses lunettes connectées. Cette initiative semble avoir posé les bases d’une stratégie plus large. En 2024, Meta a écoulé plus d’un million de paires de lunettes connectées, un résultat qualifié de « bon départ » par Mark Zuckerberg lors d’une réunion interne. Toutefois, le patron de Meta a nuancé : « Ce n’est pas encore un levier majeur pour l’entreprise ». Selon lui, 2025 sera déterminant pour évaluer si ces produits deviendront une plateforme informatique dominante à court terme ou un projet de longue haleine.

Une ambition portée par l’IA et le commerce

L’expansion pour les boutiques s’inscrit dans une volonté plus large de Meta de stimuler les ventes, la fidélisation et l’engagement des utilisateurs, comme l’a souligné Andrew Bosworth, directeur technologique, dans un mémo interne l’an dernier. Meta prévoit également de lancer de nouveaux produits alimentés par l’IA en 2025, renforçant son positionnement dans les technologies immersives.

Cette démarche n’est pas sans rappeler les stratégies d’autres géants technologiques. Apple a fait des boutiques physiques (Apple Store) un pilier de sa croissance, avec des magasins conçus pour valoriser ses produits et renforcer l’expérience client. Amazon, de son côté, a ouvert des magasins physiques dès 2015, comme Amazon Fresh et Amazon Go, bien qu’il ait réduit certains formats depuis.