007 First Light : le jeu James Bond par les créateurs de Hitman sera dévoilé cette semaine

Après plus de cinq ans d’attente, IO Interactive s’apprête à révéler 007 First Light, son très attendu jeu James Bond, initialement teasé sous le nom de Project 007. Prévu pour une présentation cette semaine, ce titre devrait être intéressant étant donné qu’il vient du studio responsable des jeux Hitman.

Dans un message publié sur X, IO Interactive a partagé une image montrant une silhouette, vraisemblablement James Bond, éclairée par un faisceau lumineux. Le texte accompagnant l’image annonce : « First Light 007 » et « Présentation du jeu cette semaine ». Le hashtag #EarnTheNumber suggère que le jeu explorera les origines de l’agent secret britannique, centrées sur son accession au statut d’agent 007.

#EarnTheNumber in 007 First Light, a new game by @iointeractive. Mission brief is headed your way soon. Stay tuned for more information.#007FirstLight pic.twitter.com/Zk46IqHQfb

— 007 First Light (@007GameIOI) June 2, 2025