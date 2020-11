Un jeu James Bond en préparation par le développeur de Hitman

IO Interactive, connu pour les jeux Hitman, annonce préparer un nouveau jeu James Bond. Un teaser a été mis en ligne aujourd’hui sur sa chaîne YouTube. Le titre provisoire du jeu est Project 007.

Le jeu est en développement dans les studios d’IO Interactive à Copenhagen (Danemark) et à Malmö (Suède). Les deux studios recrutement actuellement du monde pour travailler sur ce projet. Il n’y a pas encore de date de sortie pour ce titre.

Hakan Abrak, le dirigeant d’IO Interactive, indique :

Il est vrai que de temps en temps, les étoiles s’alignent dans notre industrie. Créer un jeu James Bond original est un engagement monumental et je crois sincèrement qu’IO Interactive, en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires créatifs d’EON et de la MGM, peut offrir quelque chose d’extrêmement spécial à nos joueurs et à nos communautés. Notre équipe passionnée est impatiente de libérer sa créativité dans l’univers iconique de James Bond et de créer le jeu le plus ambitieux de l’histoire de notre studio.