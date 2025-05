La France interdit à Pavel Durov, le CEO de Telegram, de se rendre aux États-Unis pour affaires

Les autorités françaises ont opposé une fin de non-recevoir à la demande de Pavel Durov, fondateur de Telegram, qui souhaitait se rendre aux États-Unis pour rencontrer des fonds d’investissement. Le parquet de Paris a justifié sa décision en estimant que ce déplacement ne présentait pas un caractère « impératif ou justifié ». Arrêté en août 2024 dans un aéroport français, Durov a été mis en examen le mois suivant pour six chefs d’accusation liés à des activités illicites sur sa plateforme de messagerie. Durov, qui possède plusieurs nationalités, dont les nationalités française et émiratie, est depuis soumis à un strict contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire sans autorisation préalable. Une exception lui avait été accordée pour un séjour à Dubaï entre mars et avril.



Depuis son arrestation, le fondateur de Telegram multiplie les attaques contre les autorités françaises. Lors du second tour de l’élection présidentielle en Roumanie, il a notamment accusé Paris — et en particulier le chef de la DGSE, Nicolas Lerner — de pressions pour faire taire les voix conservatrices sur sa plateforme. Des accusations que le gouvernement français a vigoureusement démenties. Ni ses avocats en France ni son porte-parole aux États-Unis n’ont, pour l’heure, commenté publiquement le refus de déplacement.