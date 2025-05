[Computex 2025] Corsair réinvente la souris gaming avec un périphérique plein de boutons

L’accessoire est aussi impressionnant visuellement qu’il sera à priori utile pour les clients cibles : la Scimitar Elite WL SE de Corsair est une sorte de « souris gaming » au look futuriste pensée pour les joueurs exigeants qui doivent enchaîner les raccourcis à toute vitesse, un périphérique que Corsair présente aussi comme un véritable outil de productivité. L’engin embarque 16 boutons programmables, dont la plupart sont intégrés à un large « KeySlider » positionné sur son flanc gauche.

Les boutons sont disposés sur le flanc gauche de la souris et sont donc accessibles du pouce

Initialement conçue pour les joueurs de MMO souhaitant tout contrôler d’une seule main, cette souris va encore plus loin que les appareils du même type grâce à son intégration avec les nouvelles fonctions Stream Deck d’Elgato. Il devient ainsi possible, à partir de la souris Corsair, d’afficher un Stream Deck virtuel ou de lancer des commandes utiles pour accéder rapidement à des applications, ouvrir des sites ou gérer un stream en direct. La Scimitar Elite WL SE sera proposée à la vente en plusieurs coloris, noir-vert, noir, et blanc.