Stellar Blade arrive sur PC le 11 juin prochain… mais de nombreux pays n’y auront pas droit

Stellar Blade, l’exclusivité PS5 mettant en scène une combattante de l’espace ultra-sexy, se date enfin sur PC. Le jeu du studio Shift Up arrivera donc sur Steam le 11 juin prochain et bonne nouvelle, il n’y aura pas besoin de compte PSN pour pouvoir y jouer ! A priori, que du positif donc, sauf qu’il y a un énorme hic : le jeu reste bloqué dans de nombreux pays, et ce pour une raison encore inconnue. Plus de 130 pays sont concernés par ce blocage, et il se trouve que ces pays sont aussi ceux qui n’ont généralement pas accès au PSN (et qui dont ne bénéficiaient pas des adaptations de jeux PS5 sur PC lorsque le lancement du jeu nécessitait un compte PSN). Sony aurait-il commis une énorme boulette malgré le fait que le jeu ne nécessite aucun accès au PSN ?

The PC version of Stellar Blade does not require a PSN account. May I ask where you live?😱 — StellarBlade (@StellarBlade) May 15, 2025

Cet accès restreint est probablement une erreur qui sera donc tout aussi probablement corrigée avant la sortie, mais certains avancent des raisons « juridiques », ce qui serait alors une énorme déception pour les joueurs PC en attente de la belle Eve.