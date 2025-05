En attendant GTA 6, Take-Two enregistre une perte de 4,5 milliards de dollars

4,5 milliards de dollars, c’est le niveau colossal de pertes enregistrées par l’éditeur Take-Two Interactive sur sa dernière année fiscale. Take-Two avait déjà perdu 1,1 milliard de dollars sur son année fiscale 2022-2023 et 3,7 milliards de dollars l’an dernier. C’est peu dire que le rachat de Zynga d’un côté et l’arrivée tardive de GTA VI de l’autre ont plombé les comptes de la société. Take-Two confirme d’ailleurs que ces pertes proviennent des « performances » de 2K, Rockstar, Zynga, sans rentrer dans les détails. Le plus inquiétant est sans doute de constater que les pertes sont presqu’au niveau du chiffre d’affaires (5,6 milliards de dollars).

Sans surprise, GTA V continue de rapporter des dollars 14 ans après son lancement, tout comme la franchise NBA 2K, Dead Redemption 2 (oui !), Red Dead Online, Civilization VII, sans oublier bien sûr la palanquée de free-to-plays produits par Zynga (Empires & Puzzles, Toon Blast, etc.). Signe des temps sans doute, les dépenses récurrentes des joueurs (achats in-apps ou in-game) représentent les 3/4 du chiffre d’affaires tandis que le mobile compte pour moitié du CA (contre 38% pour les consoles et 11% pour le PC). Un autre monde…

Il est tout de même, temps que GTA VI se pointe à l’horizon. Le jeu de Rockstar, promis déjà à être LE phénomène vidéoludique des 10 prochaines années (au moins), sortira le 25 mai 2026 sur les plateformes Xbox Series et PS5.