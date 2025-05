La sonde soviétique Cosmos 482 serait retombée sur Terre

Le CNES l’affirme, et il n’y a gère de raisons d’en douter : la sonde soviétique Cosmos 482, qui devait rentrer dans l’atmosphère terrestre lors du week-end du 10 mai, serait bien retombée sur Terre, sans que cela d’ailleurs ne créée le moindre buzz. Laurent Francillout, le sous-directeur du Centre national d’études spatiales (CNES), affirme avoir suivi la sonde sur un radar avant de perdre son signal. Aucune observation de trainée ou de débris n’ayant été notifiée, on peut donc supposer que l’engin spatial s’est abîmé en mer, probablement dans l’océan pacifique au vu de sa trajectoire supposée (et calculée).

La sonde Cosmos 482 a été lancée le 31 mars 1972 par une fusée Molniya. Après avoir atteint une orbite terrestre, une erreur de minuterie a stoppé prématurément l’étage Bloc L, empêchant son départ vers Vénus (l’objectif cible de la mission de Cosmos 482). La sonde s’est alors fragmentée en quatre morceaux : deux se sont désintégrés rapidement au-dessus de la Nouvelle-Zélande, tandis que les deux autres sont restés en orbite terrestre. C’est le plus gros de ces deux morceaux qui est retombé sur Terre durant le week-end.