Une sonde de l’ère soviétique va bientôt s’écraser sur Terre

Une sonde de l’ère soviétique initialement destinée à atterrir sur Vénus va bientôt revenir de façon incontrôlée dans l’atmosphère terrestre. Conçue pour la mission Kosmos 482 et lancée en 1972, la sonde n’avait jamais quitté l’orbite terrestre en raison d’une poussée moteur insuffisante et évoluait depuis dans une orbite elliptique en déclin. L’atterrisseur devrait effectuer une rentrée atmosphérique incontrôlée à la mi-mai 2025, et ce n’est pas totalement sans risques : l’expert spatial Marco Langbroek rappelle en effet que la sonde a été conçue pour résister aux conditions extrêmes de l’atmosphère vénusienne, et que de ce fait elle pourrait bien survivre à sa rentrée atmosphérique et donc s’écraser presqu’intacte sur le sol ! Compte tenu du poids de l’engin (450 kilos), le risque pour la population reste évidemment faible… mais non nul.

Le vaisseau, qui s’est fragmenté peu après son lancement, conserve deux composants en orbite : la charge utile et un étage supérieur de propulsion. Il est difficile de prédire précisément la date et le lieu de la rentrée, en raison du freinage atmosphérique accru par l’activité solaire actuelle. Langbroek estime pour l’instant que la rentrée devrait s’effectuer vers le 10 mai, mais cette date pourrait évidemment évoluer. Bien que l’immense majorité des débris de rentrées incontrôlées finissent dans les océans ou des zones inhabitées, nul ne peut aujourd’hui prédire le trajet final de l’ancienne sonde soviétique.