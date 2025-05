Le Bluetooth 6.1 améliore la vie privée et l’autonomie des appareils

Le Bluetooth Special Interest Group (SIG) annonce la norme Bluetooth 6.1, tout en adoptant un calendrier de publication semestriel pour ses spécifications techniques. Ce changement vise à accélérer l’innovation en permettant aux fabricants et aux développeurs d’accéder plus rapidement aux nouvelles fonctionnalités.

Jusqu’à présent, les mises à jour du Bluetooth Core Specification suivaient un rythme moins régulier. Désormais, les acteurs de l’écosystème pourront intégrer plus tôt les améliorations, tout en répondant plus efficacement aux attentes du marché.

« Le passage à un cycle de publication semestriel pour les caractéristiques du Bluetooth Core Specification représente une étape décisive pour l’ensemble de l’écosystème de la technologie Bluetooth », explique Alain Michaud, président du conseil d’administration du Bluetooth SIG. « Cette nouvelle cadence permettra aux développeurs et aux fabricants de bénéficier plus rapidement d’améliorations et de fonctionnalités incrémentales, ce qui stimulera l’innovation et les aidera à répondre aux besoins évolutifs du marché avec une plus grande agilité ».

Le Bluetooth 6.1 se dévoile

La première version concernée, Bluetooth Core 6.1, est parue cette semaine. Elle inclut notamment les adresses privées aléatoires résolubles, une fonctionnalité destinée à renforcer la confidentialité et l’autonomie des appareils.

Voici les deux principaux avantages du Bluetooth 6.1 :

Amélioration de la confidentialité de l’appareil : la modification aléatoire des adresses rend beaucoup plus difficile pour les tiers de suivre ou de corréler les activités de l’appareil au fil du temps.

la modification aléatoire des adresses rend beaucoup plus difficile pour les tiers de suivre ou de corréler les activités de l’appareil au fil du temps. Amélioration de l’efficacité énergétique : la fonction des adresses privées aléatoires résolubles pour le Bluetooth décharge le contrôleur de l’opération de changement d’adresse, ce qui permet d’économiser la batterie.

En parallèle, le Bluetooth SIG a ajouté un guide détaillant les fonctionnalités, profils et applications pris en charge. L’objectif est d’harmoniser la communication entre les acteurs du secteur et éviter les confusions.