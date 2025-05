Les États-Unis demandent à leurs futurs partenaires commerciaux d’adopter Starlink

Si l’on en croit The Washington Post, le gouvernement américain soutiendrait activement l’adoption de Starlink, le service internet par satellite d’Elon Musk, dans le cadre des négociations commerciales en cours avec plusieurs pays ! Ces dernières semaines, des nations comme l’Inde, le Bangladesh, le Pakistan, la Somalie et le Vietnam seraient ainsi proches d’accords commerciaux incluant Starlink. Officiellement, rien ne relie la réduction des droits de douane à l’adoption de Starlink, mais des messages internes suggèrent que le Département d’État américain ainsi que les ambassades encouragent activement un soutien aux sociétés américaines de services internet par satellite (et donc principalement à Starlink). Le secrétaire d’État Marco Rubio aurait même donné pour consigne de promouvoir l’approbation de Starlink.

Face à cette pression, les autorités indiennes auraient accéléré le processus d’adoption de Starlink à l’échelle nationale dans l’espoir de bénéficier d’accords commerciaux plus « favorables ». Ce soutien diplomatique à Starlink suscite déjà des critiques, notamment dans la sphère politique, d’autant que loin de démentir l’information, un porte-parole de la Maison-Blanche a affirmé que l’administration Trump privilégiait les intérêts des Américains et le succès des entreprises nationales face à la concurrence mondiale, ce qui sonne effectivement comme un aveu. Plusieurs sénateurs démocrates ont demandé au président Trump d’enquêter sur de possibles conflits d’intérêts voire abus de pouvoir de la part d’Elon Musk, ce dernier étant désormais soupçonné d’avoir utilisé ses relations avec la Maison Blanche pour favoriser l’expansion internationale de Starlink.