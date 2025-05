Le film Le Seigneur des anneaux sur Gollum sortira en décembre 2027

The Lord of the Rings : The Hunt for Gollum, à savoir le film Le Seigneur des Anneaux centré sur Gollum, a maintenant une date de sortie précise : ce sera le 17 décembre 2027 au cinéma. Ce sera du moins le cas aux États-Unis. La date française devrait logiquement être le 15 décembre.

Le retour de Gollum au cinéma

En soi, le film que The Lord of the Rings : The Hunt for Gollum sorte en décembre 2027 n’est pas vraiment une surprise. En effet, les précédents films Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit de Peter Jackson sont eux aussi sortis en fin d’année. On est donc dans une continuité ici.

L’annonce initiale du film remonte à l’année dernière. Le long-métrage réalisé par Andy Serkis, qui sera également Gollum à l’écran (c’était déjà le cas dans les films de Peter Jackson), devait au départ voir le jour en 2026. Mais comme nous pouvons le voir, il y a un report d’un an.

Peter Jackson va produire le nouveau film Le Seigneur des Anneaux, tout comme ses partenaires Fran Walsh et Philippa Boyens. Cette dernière a récemment déclaré que The Lord of the Rings : The Hunt for Gollum est « une histoire assez intense » qui « se situe après la fête d’anniversaire de Bilbo et avant les Mines de Moria. Il s’agit d’une partie spécifique d’une incroyable histoire inédite, racontée du point de vue de cette incroyable créature ». Les membres du casting d’origine comme Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) et Viggo Mortensen (Aragorn), ont tous exprimé leur intérêt pour un retour dans le nouveau film si l’histoire justifie l’apparition de leurs personnages, bien qu’aucun autre casting n’ait été confirmé.