Le Seigneur des Anneaux : un nouveau film arrive en 2026, produit par Peter Jackson

De nouveaux films Le Seigneur des Anneaux vont voir le jour et le premier d’entre eux sortira en 2026 avec comme titre The Hunt for Gollum (La Chasse au Gollum), avec Andy Serkins à la réalisation. Peter Jackson, qui a réalisé les trois premiers films, sera ici un producteur. Il sera également « impliqué à chaque étape du processus », annonce le studio Warner Bros.

Nouveau film Le Seigneur des Anneaux en 2026

Le projet en est actuellement aux premiers stades de l’élaboration du scénario et « explorera des histoires qui n’ont pas encore été racontées », a déclaré David Zaslav, le patron de Warner Bros. Discovery. « Le Seigneur des Anneaux est l’une des franchises les plus populaires et les plus respectées de l’histoire, et représente une opportunité importante pour le secteur des salles de cinéma », a-t-il ajouté.

Peter Jackson ne sera pas le seul à chapeauter le projet, il est accompagné par Fran Walsh et Philippa Boyens, ses partenaires d’écriture de longue date. Eux aussi seront impliqués dans chaque étape du processus.

« C’est un honneur et un privilège de retourner dans la Terre du Milieu avec notre bon ami et collaborateur, Andy Serkis, qui n’a pas fini son travail avec cette saloperie de Gollum », ont déclaré Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens. « En tant que fans de longue date de la vaste mythologie du professeur Tolkien, nous sommes fiers de travailler avec Mike De Luca, Pam Abdy et toute l’équipe de Warner Bros sur une nouvelle aventure épique ! ».

Warner Bros a annoncé pour la première fois en février 2023 que Mike De Luca et Pam Abdy, alors nouvellement installés à la tête du studio, avaient conclu un accord pour la réalisation de plusieurs films basés sur les livres bien-aimés de J. R. R. Tolkien.

La première trilogie mettait en vedette Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin et Cate Blanchett. Ce trio de films a été nommé pour 30 Oscars et a remporté 17 statuettes, dont celui du meilleur film pour Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi. Les trois films ont généré près de 3 milliards de dollars au box-office.