La Paris Games Week 2025 dévoile ses dates et ses nouveautés

La Paris Games Week, principal événement français dédié aux jeux vidéo, reviendra du 30 octobre au 2 novembre 2025 avec une ambition renouvelée. Le Sell (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs) a officialisé un partenariat inédit avec Fimalac Entertainment (maison mère de Webedia) et GL Events pour donner une nouvelle envergure au salon.

L’édition 2025 promet une expérience enrichie avec davantage de jeux à essayer, des espaces immersifs élargis et des tournois esport plus nombreux. Les traditionnels pôles rétrogaming, jeux indépendants et cosplay seront modernisés, tandis que de nouvelles animations familiales rendront l’événement plus accessible.

L’an dernier, la Paris Games Week avait enregistré 188 000 visiteurs. C’était en hausse par rapport à 2023, mais en baisse par rapport à l’époque précédent le Covid-19. En 2019 par exemple, il y avait eu 317 000 visiteurs.

Si la liste des exposants n’est pas encore dévoilée, le salon pourrait à nouveau réunir les trois grands constructeurs (Microsoft, Nintendo, Sony) et des éditeurs majeurs comme Ubisoft ou Bandai Namco. Un rendez-vous crucial pour l’industrie, à quelques semaines des fêtes, période clé pour les ventes.

Ce nouveau partenariat marque une étape importante pour le salon, qui cherche à se réinventer tout en conservant son ADN : rassembler la communauté gaming autour des dernières innovations et des tendances du secteur.