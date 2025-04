Nike est trainé en justice pour l’abandon de ses NFT RTFKT

Nike fait l’objet d’une plainte de type « class-action » pour un motif assez singulier : Reuters rapporte en effet qu’un groupe de personnes accuse le géant américain de les avoir trompés avec son projet de baskets virtuelles, les NFT RTFKT. Les plaignants affirment que la décision soudaine de Nike de mettre fin à RTFKT l’an dernier équivaut à leur avoir « retiré le tapis sous les pieds », et soutiennent qu’ils n’auraient pas acheté ces NFT s’ils avaient su qu’il s’agissait de « valeurs mobilières non enregistrées ». L’action collective déposée dans le district Est de New York réclame plus de 5 millions de dollars de dommages-intérêts pour des violations présumées des lois sur la protection des consommateurs à New York, en Californie, en Floride et en Oregon.

Nike avait initialement acquis RTFKT en 2021 afin de se développer sur le marché des NFT, mais à l’instar d’autres grandes marques, comme Starbucks avec son projet Odyssey, l’initiative est loin d’avoir rencontré le succès escompté. En décembre, Nike a annoncé via les réseaux sociaux son intention de fermer ses activités NFT d’ici janvier 2024. Depuis, RTFKT semble être maintenu en « vie » par une seule personne, Samuel Cardillo, le même individu qui a récemment dû gérer la disparition temporaire — puis la réapparition — d’œuvres d’art associées au projet de NFT CloneX.