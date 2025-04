Discord est poursuivi pour ses pratiques trompeuses envers les mineurs

Le procureur général du New Jersey a intenté une action en justice contre Discord, accusant la messagerie d’avoir induit en erreur les utilisateurs sur ses fonctionnalités de protection des mineurs. Selon la plainte déposée devant la Cour supérieure de l’État du New Jersey, Discord aurait violé les lois locales sur la fraude aux consommateurs en minimisant les risques encourus par les enfants sur son application.

Des paramètres de sécurité jugés trompeurs

La juridiction accuse notamment à Discord d’avoir mis en place des paramètres de sécurité « complexes et ambigus », donnant aux parents et aux enfants « une fausse impression de sécurité ». La plainte affirme que la plateforme savait pertinemment que des mineurs y étaient « ciblés et exploités », tout en n’agissant pas suffisamment. « Ces pratiques commerciales sont inacceptables et contraires à l’ordre public », ont déclaré les avocats du procureur Matthew Platkin.

Parmi les griefs, on retrouve également le système de vérification d’âge, que des enfants de moins de 13 ans pourraient facilement contourner en mentant sur leur date de naissance. Par ailleurs, la fonction de messagerie directe sécurisée, présentée comme capable de filtrer automatiquement les messages explicites, n’aurait pas été aussi efficace que promise. Selon la plainte, les échanges entre amis n’étaient pas scannés par défaut, et même activés, ces filtres laissaient passer des contenus inappropriés, y compris des matériels d’abus sexuels sur mineurs.

Discord se défend

Un porte-parole de Discord a contesté ces allégations auprès de CNBC, soulignant les « efforts continus » de l’entreprise pour améliorer la sécurité. « Nous sommes surpris par cette action, surtout après nos échanges avec le bureau du procureur », a déclaré le groupe. La société n’a pas fourni de détails supplémentaires sur les mesures envisagées pour répondre aux préoccupations soulevées.

Le New Jersey réclame des sanctions civiles, dont le montant n’a pas été précisé. Cette affaire relance le débat sur la responsabilité des réseaux sociaux dans la protection des jeunes utilisateurs, un sujet qui continue de faire l’objet de vives tensions entre régulateurs et plateformes numériques.