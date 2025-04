Bluesky ajoute le badge bleu et la certification des comptes

Le réseau social décentralisé Bluesky a annoncé l’arrivée d’un nouveau système de certification pour les comptes jugés « authentiques et notables ». Contrairement à d’autres plateformes, le processus se fera de manière proactive : l’équipe de Bluesky attribuera elle-même les badges, matérialisés par une coche bleue dans un cercle.

En parallèle, certaines entreprises, comme le New York Times, obtiennent le statut de « Vérificateur de confiance ». Elles pourront ainsi certifier les comptes qui leur sont affiliés. Ces vérifications seront ensuite examinées par l’équipe de modération de Bluesky pour garantir leur authenticité. Les comptes vérifiés par ces entités afficheront une coche dans un cercle festonné et non arrondi.

Cette nouveauté complète le système d’auto-vérification déjà en place, qui permettait aux utilisateurs de lier leur compte à un nom de domaine. Désormais, les journalistes indépendants ou les créateurs n’auront plus besoin de posséder un domaine pour obtenir une certification, ce qui devrait faciliter leur démarche. L’objectif est aussi de limiter les usurpations d’identité, un problème qui s’est accentué après la forte croissance de Bluesky.

Pour l’instant, les utilisateurs ne peuvent pas demander à être certifiés. La plateforme prévoit d’ouvrir les candidatures de vérification une fois que la fonctionnalité sera stabilisée. En attendant, il est possible de voir quelles entreprises ont un compte vérifié en cliquant sur la coche bleue. Les utilisateurs peuvent aussi masquer leur badge via les paramètres du réseau social.

Avec cette initiative, Bluesky tente de concilier décentralisation et crédibilité, tout en se démarquant des modèles existants de X et d’autres réseaux sociaux.