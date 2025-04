Google Maps va supprimer les avis et notes sur les établissements scolaires

À partir de la fin du mois d’avril, les utilisateurs de Google Maps ne pourront plus publier d’avis ni attribuer de notes aux établissements scolaires. L’information a été confirmée aujourd’hui par un porte-parole de Google à l’AFP. Cette décision concerne les écoles primaires, les collèges et les lycées à l’échelle mondiale.

Une mesure pour lutter contre les dérives

« Cette décision est due à la présence récurrente de contributions hors sujet, nuisibles et contraires à nos politiques », a précisé Google. Sur certaines pages de collèges, on pouvait en effet lire des commentaires tels que « pitoyable collège », « professeurs horribles » ou « pourri », souvent laissés par des élèves ou des parents mécontents.

Si les avis sont utiles pour évaluer un restaurant ou un hôtel, leur pertinence concernant les établissements scolaires suscite de plus en plus de débats. Plusieurs syndicats enseignants, dont le Snalc et le Snes-FSU, alertaient depuis plusieurs années sur cette dérive.

Pour Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, cette décision va dans le bon sens : « C’est une bonne nouvelle que ce ne soit plus possible car l’espace d’avis et de notation était devenu un défouloir, un lieu de règlement de comptes pour certains élèves ou parents, de manière publique ».

Le ministère de l’Éducation nationale a de son côté mis en place des indicateurs officiels, appelés Ival, pour mieux évaluer les établissements. Ces outils prennent en compte plusieurs critères, au-delà des simples taux de réussite, afin d’éviter que seuls les lycées les plus prestigieux ne soient mis en avant dans les classements. Le déploiement de la mesure de Google devrait s’étendre sur plusieurs semaines.