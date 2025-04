X : une fuite de données massive de plusieurs milliards de comptes (de bots) ?

X viendrait-il de subir la fuite de données la plus massive de son histoire ? Le site Hackread révèle en effet que 400 Go de données de X auraient été récupérées par un malandrin, des données relatives à 200 millions de comptes à minima, et jusqu’à 2,8 milliards de comptes à « maxima » (dont évidemment une majorité de bots sachant que les comptes actifs et humains de X ne dépasseraient pas quelques centaines de millions). Si la fuite sur 200 millions de comptes est bel et bien avérée, c’est tout simplement parce que le pirate a publié un fichier .CSV de 34 Go portant sur 200 millions de comptes utilisateur.

Hackread détaille aussi les types des données récupérées, soit :

Dates de création de compte.

Identifiants utilisateur et noms d’affichage.

Descriptions de profil et URL.

Paramètres de localisation et de fuseau horaire.

Noms d’affichage (actuels et depuis 2021).

Nombre d’abonnés en 2021 et en 2025.

Nombre de tweets et horodatage du dernier tweet.

Nombre d’amis, nombre de listes et nombre de favoris.

Source du dernier tweet (comme TweetDeck ou X Web App).

Paramètres de statut (comme le fait que le profil soit vérifié ou protégé).

Ce hack massif n’est somme toute qu’une des innombrables plaies qui touche que le réseau social depuis son rachat par Musk : entre la multiplication des bots, l’absence de modération, l’envahissement de la plateforme par des comptes ultra-réactionnaires et plus généralement la baisse drastique de qualité des discussions, X n’est plus aujourd’hui que l’ombre de ce qu’a pu être Twitter.