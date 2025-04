Switch 2 : Nintendo dévoile sa technique pour éviter l’achat par les scalpers

Nintendo met en place certaines mesures pour lutter contre les scalpers en ce qui concerne les précommandes de la Switch 2. Le groupe impose notamment un certain nombre d’heures de jeu pour qu’une personne puisse précommander la toute nouvelle console.

Des règles pour précommander la Nintendo Switch 2

« Afin de récompenser les joueurs et joueuses les plus dévoués d’Europe et du Royaume-Uni, la possibilité de précommander une console Nintendo Switch 2 depuis le My Nintendo Store sera proposée sur invitation uniquement pour les abonnés Nintendo Switch Online sélectionnés », indique le groupe.

Les premières précommandes seront ouvertes aux joueurs qui ont un abonnement Nintendo Switch Online interrompu depuis au moins deux ans à compter du 31 mars 2025, ainsi que d’un abonnement actif le jour de la précommande. Il faut également avoir passé un certain nombre d’heures à jouer aux jeux de la première Switch. Nintendo Europe ne donne pas un nombre d’heures précis, mais Nintendo aux États-Unis parle de 50 heures au minimum.

Cela ne s’arrête pas là. Il faut également accepter de partager des données avec Nintendo (dont les données d’utilisation) et de recevoir les e-mails promotionnels de Nintendo. Si vous remplissez l’ensemble des conditions, alors vous pourrez (normalement) fait partie des premiers à précommander la Switch 2.

Nintendo a déjà dit que la Switch 2 coûtera 469,99 euros. Ce sera 509,99 euros pour le pack incluant la console et le jeu Mario Kart World. La commercialisation se fera le 5 juin.

Il est bon de noter que les conditions sont uniquement valables pour les précommandes depuis le Nintendo Store. Si vous passez par un revendeur comme Amazon ou autre, il n’y aura rien de particulier, étant donné que les revendeurs n’ont pas accès aux données de votre compte Nintendo.