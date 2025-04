BeamO : le capteur santé multifonctions de Withings est (enfin) disponible en France

Plus d’un an après son annonce au CES 2024 de Las Vegas, Withings lance enfin dans l’hexagone son capteur de santé connecté, le BeamO. Disponible à la vente sur le site du fabricant ce mercredi 2 avril, le BeamO a été conçu pour remplacer plusieurs appareils médicaux à domicile, soit un thermomètre sans contact, un électrocardiogramme avec capteur photopléthysmographie (PPG), un oxymètre (pour la mesure du taux d’oxygène dans le sang / SpO2) et un stéthoscope capable de capturer les ondes sonores acoustiques de la poitrine et du dos. Grâce à ses différents capteurs, l’appareil permet de mesurer la température corporelle, d’effectuer un ECG à une dérivation, d’analyser le taux d’oxygène sanguin et d’enregistrer les sons du cœur et des poumons. A noter que le son provenant du stéthoscope peut être écouté en direct via un casque connecté en USB-C ou consulté plus tard via l’application Withings.

Les enregistrements réalisés avec le BeamO peuvent être envoyés à un médecin en téléconsultation, ce qui au passage prouve la fiabilité des éléments de mesure intégrés à l’appareil. De plus, Withings propose son service payant Withings+ pour des analyses médicales en 24 heures. Disponible dès maintenant sur le site de Withings au prix de 249,95 euros, l’appareil inclut trois mois d’abonnement au service de Withings. Ce dernier sera ensuite commercialisé chez les revendeurs à partir du 15 mai prochain.