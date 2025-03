Windows : Microsoft va changer le célèbre écran bleu de la mort

Microsoft a annoncé du changement de l’écran bleu de la mort (BSOD) sur Windows 11. Fini l’iconique couleur bleue et le visage triste, ainsi que le QR code : la nouvelle version adopte une interface simplifiée qui ressemble davantage à l’écran noir apparaissant lors des mises à jour du système d’exploitation. Toutefois, il n’est pas encore certain que cette modification perdurera sous la forme d’un écran noir une fois que la version finale de la mise à jour sera déployée.

“Nous vous présentons une nouvelle interface utilisateur plus épurée pour les redémarrages inattendus, mieux alignée avec les principes de conception de Windows 11 et soutenant notre objectif de permettre aux utilisateurs de revenir à leur productivité le plus rapidement possible », explique Microsoft. « Nous avons simplifié l’expérience tout en conservant les informations techniques affichées à l’écran ».

Les membres Windows Insider peuvent tester ce nouveau BSOD sur les versions Beta, Dev et Canary, où il apparaît en vert avant que la couleur finale, noire ou bleue, ne soit définitivement choisie. Ce changement marque la première évolution majeure de l’écran bleu depuis l’ajout du visage triste dans Windows 8. Le message d’erreur ne mentionne plus qu’une simple phrase : « Votre appareil a rencontré un problème et doit redémarrer ».

Si Microsoft avait déjà expérimenté un écran noir en 2021, la firme était finalement revenue au bleu. Cette fois, la refonte pourrait bien être la version définitive de l’écran d’erreur pour Windows 11, prévu pour la mise à jour 24H2.