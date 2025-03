Windows 11 vous dira votre PC n’est pas assez puissant

Microsoft travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour Windows 11 qui vise à mieux expliquer l’impact de la RAM ou d’une carte graphique moins puissante sur les performances de l’ordinateur. Cette nouveauté se manifeste sous la forme d’une section de questions fréquemment posées (FAQ) dans les paramètres système de la dernière version de Windows 11 actuellement en test.

C’est l’utilisateur phantomofearth qui a découvert cette section dans la dernière build de Windows 11, récemment proposée aux testeurs sur le canal Dev. Bien que Microsoft n’ait pas encore officiellement annoncé le déploiement de cette fonctionnalité, elle est pour l’instant cachée et doit être activée manuellement dans les dernières versions de test.

New Frequently Asked Questions list in Settings > System > About hidden in builds 26120.3576 and 22635.5090. Has some questions related to the Windows version and device specs. (vivetool /enable /id:55305888)

[image or embed]

— phantomofearth ⛄ (@phantomofearth.bsky.social) 18 mars 2025 à 00:52