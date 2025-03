Les anciennes versions de Firefox doivent être mises à jour à cause d’un certificat expiré

Si vous utilisez une ancienne version de Firefox, vous devez mettre à jour votre navigateur car il y a un certificat racine qui expire le 14 mars 2025 et celui-ci est nécessaire pour le bon fonctionnement des extensions.

Mozilla, qui s’occupe de Firefox, indique :

Le 14 mars 2025, un certificat racine utilisé pour vérifier le contenu signé et les modules complémentaires pour divers projets Mozilla, y compris Firefox, expirera. Sans mise à jour vers la version de Firefox 128 ou ultérieure (ou la version longue durée ESR 115.13 ou ultérieure pour les utilisatrices et utilisateurs de la version ESR, y compris celles et ceux sous Windows 7, 8 ou 8.1 et macOS 10.12 à 10.14), cette expiration peut causer des problèmes importants avec les modules complémentaires, la signature de contenu et la lecture de médias protégés par DRM.

Si vous ne mettez pas à jour Firefox, ses fonctionnalités dépendantes de mises à jour à distance cesseront de fonctionner et les modules complémentaires que vous avez installés seront désactivés. Les contenus protégés par DRM, tels que les services de vidéo à la demande, peuvent également cesser de fonctionner en raison de l’échec de mises à jour. De plus, les systèmes dépendant de la vérification des contenus pourraient cesser de fonctionner correctement.