Le réalisateur du chef d’œuvre Dernier Train pour Busan travaille de nouveau sur un film de zombies

Le réalisateur sud coréen Yeon Sang-ho, principalement connu pour son chef d’œuvre Dernier Train pour Busan (moins pour son dernier film, Peninsula), travaille sur un nouveau film de zombies intitulé Gunche, qui signifie « colonie » dans un cadre « biologique ». Actuellement en production, le film aura pour vedettes Ji Chang-wook, Go Soo, Koo Kyo-hwan et Jun Ji-hyun, soit des comédiens bénéficiant d’une forte réputation en Corée du Sud. Le distributeur Showbox décrit Gunche comme l’aboutissement de l’univers zombie de Yeon, le film pouvant même être potentiellement considéré comme un Dernier Train pour Busan 3 (Peninsula étant la suite directe de Dernier Train pour Busan). Yeon avait déjà par le passé exprimé son intérêt pour un troisième volet, mais le réalisateur était alors pris dans plusieurs projets de séries (Hellbound, Parasyte: The Grey).

Par ailleurs, une adaptation en anglais de Dernier Train pour Busan intitulée The Last Train to New York (Dernier Train pour New-York), a été annoncée en 2021 avec Timo Tjahjanto à la réalisation. L’avenir de cette adaptation reste cependant en suspens, Tjahjanto ayant depuis pris en charge plusieurs projets, dont Nobody 2, The Beekeeper 2 et une suite de The Shadow Strays.