Free annonce la fin de la Freebox One pour cette année

Free prévient ses abonnés avec une Freebox One que leur offre s’arrêtera définitivement le 31 décembre 2025. Les clients peuvent migrer sur la Freebox Delta afin de continuer leur abonnement.

La fin de la Freebox One pour le 31 décembre 2025

« Choisissez une Freebox plus récente, plus puissante et avec un max de contenus inclus », indique Free dans son e-mail aux clients relayé par Tiino-X83. « C’est le moment de changer d’offre Freebox, pour bénéficier d’équipements plus récents et encore plus performants. Nous vous informons que l’offre Freebox One s’arrêtera automatiquement le 31 décembre 2025. N’attendez plus ! », poursuit le fournisseur d’accès.

À partir du 31/12/2025, la Freebox One, c’est fini ! Free offre aux abonnés les frais de migration vers la Freebox Delta, avec un tarif réduit pendant un an. La migration vers l’Ultra et la Pop est également gratuite. pic.twitter.com/OKjn9B7kMT — Tiino-X83 (@TiinoX83) March 7, 2025

Au vu de la situation, Free propose à ses clients de basculer sur la Freebox Delta avec un prix de 39,99€/mois pendant un an puis 49,99€/mois. Le groupe de Xavier Niel décide aussi de faire un geste en offrant les frais de migration. De plus, l’offre se veut sans engagement.

Pour rappel, l’annonce de la Freebox One remonte à décembre 2018, en même temps que la Freebox Delta. Mais Free avait déjà retiré sa box du catalogue moins de deux ans après son lancement. « C’est une Freebox qui ne rencontre pas le succès que l’on espérait. Quand on interroge les abonnés, ce n’est pas la Freebox qui rencontre le plus grand succès », déclarait Xavier Niel en juillet 2020.

Une migration vers la Freebox Delta qui coûte plus cher après un an

L’une des particularités de la Freebox One était d’avoir un seul boîtier, là où les autres box ont un Server d’un côté et un Player (décodeur TV) de l’autre. Xavier Niel avait d’ailleurs reconnu que ce choix d’une box seule n’avait pas vraiment satisfait le public. Le fait d’avoir un Server et un Player, « c’était une vraie demande », selon ses dires.

L’abonnement à la Freebox One était de 29,99€/mois pendant un an puis 39,99€/mois. En poussant ses abonés vers la Freebox Delta, Free garde le prix de 39,99€/mois pendant 12 mois mais les clients devront ensuite basculer à 49,99€/mois.