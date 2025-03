Samsung a profité du MWC de Barcelone pour dévoiler un joli paquet de nouveautés, dont certains concepts particulièrement innovants à l’instar de l’Asymmetric Flip, du Flex Gaming et d’une nouvelle version du Flex G qui pourrait être à la base du Galaxy G Fold. Le prototype-concept le plus surprenant est cependant le Flexible Briefcase, qui intègre un grand écran OLED de 18,1 pouces dans un design semblable à celui d’un attaché-case. L’ensemble est d’ailleurs doté de deux poignées qui se rejoignent lorsque l’appareil est fermé. Ce boitier au format mallette dispose en outre de boutons d’alimentation et de volume intégrés.

Samsung Display n’a malheureusement pas permis que les journalistes présents sur place puissent prendre en main cet appareil intriguant, mais le fabricant a tout de même révélé certaines des spécifications, dont bien sûr la dalle QD-OLED d’une résolution de 2 000 x 2 664 pixels (184 PPI de densité). Cet écran présente un rayon de courbure de 4,5 R, une caractéristique absente des modèles commerciaux comme le Galaxy Z Fold6. Bien que ce concept s’appuie sur le Flex Note de 2022, il n’est évidemment pas du tout probable qu’un fabricant adopte ce type d’écran pour un futur ordinateur portable pliable, y compris Samsung Electronics lui-même.