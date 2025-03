Une panne étrange a touché la Fnac, Leboncoin, Vinted, SNCF Connect et d’autres sites

Ce lundi, plusieurs plateformes populaires ont connu une panne entre midi et 13 heures. Des utilisateurs de sites tels que la Fnac, Leboncoin, SNCF Connect, Vinted, ainsi que d’autres services comme Spotify et BlaBlaCar, ont rapporté avoir reçu un message indiquant « Vous avez été bloqué(e) ».

Une panne de plusieurs sites français

Les témoignages des utilisateurs ont signalé un bug similaire sur les sites de Darty et Leclerc Drive, mais aussi des avertissements intrigants sur la cause possible de ce blocage. « Pourquoi ce blocage ? Quelque chose dans le comportement du navigateur nous a intrigué », indiquait le message d’erreur, évoquant diverses hypothèses, telles que des actions « à une vitesse surhumaine », un blocage de JavaScript ou la présence d’un robot sur le réseau.

Suis-je la seule ? @leboncoin votre site semble ne plus fonctionner.. nous sommes 3 à avoir le même message 😒 pic.twitter.com/6JjEYwyWFH — CEO – My English School France (@debguillotin) March 3, 2025

On est d’accord que vinted fonctionne pas la ? La notification vous avez été bloqué de vinted c’est un vrai cauchemar pic.twitter.com/ksN5lY4fjE — Wahib 🦁 (@Wahib__02) March 3, 2025

@SNCFConnect impossible de se connecter sur les applis sncf Connect et Max jeune ?? J’ai un train dans pas longtemps pic.twitter.com/66W7juqkZ5 — 🍉 (@ahoaicho) March 3, 2025

À 13h20, la SNCF a rassuré ses utilisateurs sur X, confirmant que « tout est revenu à la normale » après un « incident technique » qui a affecté temporairement le site et l’application. Selon l’entreprise, « un de nos prestataires a rencontré une difficulté technique temporaire en fin de matinée, mais cela n’a duré que 15 minutes et n’a pas concerné tous les visiteurs, seulement certains ». La SNCF a également précisé qu’il ne s’agissait pas d’un piratage. Peu après, les autres plateformes semblaient également avoir résolu leurs problèmes techniques.