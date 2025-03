Oscars 2025 : l’énorme boulette qui pourrait coûter cher à Disney

Le business a ses raisons que la raison ignore : les abonnés de Hulu ont déversé leur colère dimanche soir lorsque le service de streaming Hulu (détenu par Disney) a coupé la retransmission des Oscars bien avant la fin de la cérémonie. Alors que les prix de la Meilleure Actrice et du Meilleur Film n’avaient pas encore été annoncés, les spectateurs ont vu, ébahis, un message indiquant à tort que la cérémonie était terminée. Rapidement, les réseaux sociaux et le subreddit de Hulu ont été envahis de plaintes et de menaces d’annulation d’abonnement. Pour ne rien arranger, cette énorme boulette s’est rajoutée à un autre problème survenu plus tôt dans la soirée, certains utilisateurs ayant rencontré des difficultés pour se connecter à Hulu.

L’incident semble être dû à une programmation automatique du flux en direct, qui s’est arrêté précisément à 22h32 (heure de l’Est), sans prendre en compte les dépassements habituels de la cérémonie. Voilà sans doute ce qu’il en coûte de trop sabrer dans les ressources humaines pour privilégier la gestion automatisée des programmes. A noter que les abonnés qui regardaient la cérémonie via Hulu + Live TV ou via le câble n’ont pas été affectés, contrairement à ceux qui suivaient le flux standard. Le pire est sans doute que ce grossier incident, qui pourrait se conclure par une salve de désabonnements massifs, rappelle un précédent survenu lors du Super Bowl LII en 2018, durant lequel Hulu avait également interrompu son direct avant la fin du match.