YouTube : plus d’un milliard d’utilisateurs regardent des podcasts sur la plateforme

Les efforts pont payé : YouTube est devenu la principale plateforme de consommation de podcasts, plus d’un milliard d’utilisateurs actifs (par mois) étant engagés dans ce type de contenu. Les investissements de la plateforme pour améliorer l’expérience des podcasts ont donc largement porté leurs fruits, faisant de YouTube une destination incontournable pour les créateurs de contenu et leurs audiences. Les podcasts vidéo en particulier connaissent un immense succès, tandis que la plateforme a également élargi son programme de partage des revenus en intégrant davantage de podcasteurs au YouTube Partner Program.

YouTube est désormais le service le plus utilisé pour écouter des podcasts aux États-Unis, en partie grâce à des fonctionnalités avancées de recherche et de recommandation qui aident (et poussent) les utilisateurs à découvrir de nouveaux contenus. On rappellera aussi que la plateforme est accessible sur divers appareils, y compris les téléviseurs, un support où les utilisateurs ont regardé plus de 400 millions d’heures de podcasts par mois l’an dernier. YouTube estime en outre que les émissions les plus populaires, comme Club Shay Shay, New Heights et Rotten Mango ont un impact culturel majeur, tout au moins sur les plateformes en ligne.