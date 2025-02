Telegram écope d’une amende en Australie pour une réponse en retard au régulateur d’Internet

Le régulateur d’Internet en Australie, l’agence eSafety, a infligé une amende de près de 1 million de dollars australiens (582 747 euros) à la messagerie Telegram pour avoir omis de présenter à temps sa politique de lutte contre les contenus problématiques, notamment ceux liés au terrorisme, à la violence extrémiste et à l’exploitation sexuelle des mineurs. Cette sanction survient après une procédure entamée en mars 2024.

Une réponse tardive de Telegram et une entrave au régulateur

Julie Inman Grant, cheffe de l’agence eSafety, a indiqué que Telegram avait été avertie en mars 2024 de la nécessité de détailler ses mécanismes de détection de contenus problématiques. La plateforme disposait jusqu’au 6 mai 2024 pour répondre, mais n’a fourni ses éléments qu’au 13 octobre, soit plus de cinq mois après la date limite. Ce retard a été perçu par l’agence comme une obstruction à ses efforts de régulation. « Montrer comment et où certaines de ces plateformes échouent, et aussi réussissent, dans la lutte contre ces contenus est vital afin de protéger la population », a insisté Julie Inman Grant.

Des pressions judiciaires supplémentaires sur Telegram

Cette sanction australienne intervient dans un contexte déjà tendu pour Telegram. Son fondateur, Pavel Durov, a été arrêté et mis en examen en France en août 2024 dans le cadre d’enquêtes sur des infractions liées à la criminalité organisée. La justice lui reproche notamment de ne pas avoir pris des mesures suffisantes pour empêcher la diffusion de contenus criminels sur sa plateforme. Après une garde à vue, Durov a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, avec une caution de cinq millions d’euros et des restrictions strictes sur ses déplacements.

Telegram se voit donc confrontée à des pressions réglementaires de plus en plus fortes, tant en Australie qu’en Europe, ce qui soulève des questions sur la capacité des messageries cryptées à gérer les contenus illégaux tout en respectant la vie privée de leurs utilisateurs