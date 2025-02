GTA 5 sur PC va ajouter les améliorations des versions PS5/Xbox Series

Les joueurs de Grand Theft Auto V (GTA 5) sur PC peuvent se réjouir, car Rockstar Games a annoncé une mise à jour pour le 4 mars. Celle-ci mettra la version PC de GTA Online à niveau, en l’alignant sur les versions PS5 et Xbox Series du célèbre jeu. Les joueurs peuvent ainsi s’attendre à de nombreuses améliorations, à la fois sur le plan du contenu et des performances.

Des améliorations pour GTA 5 sur PC

Rockstar Games a détaillé les principales nouveautés de cette mise à jour. Elle inclura notamment tous les derniers véhicules et améliorations de performance disponibles chez Hao’s Special Works, des rencontres animalières, ainsi que la possibilité d’acheter un abonnement GTA+. Les graphismes seront améliorés et des temps de chargement plus rapides viendront enrichir l’expérience de jeu.

Par ailleurs, les joueurs pourront transférer leur progression dans le mode histoire et GTA Online vers la nouvelle version, ce qui permet de garder leur progression intacte. Rockstar Games proposera également une protection contre la triche, ainsi qu’une modération proactive du chat vocal, pour une expérience en ligne plus sécurisée.

Choix entre versions et compatibilité modifiée

Pour ceux qui ne souhaitent pas migrer vers cette nouvelle version, Rockstar Games assure qu’il continuera de supporter l’ancienne version pour les joueurs dont le matériel ne répond pas aux exigences minimales. Les nouveaux acheteurs auront également la possibilité de choisir entre les deux versions. En revanche, il est important de noter que les joueurs sur l’ancienne version ne pourront pas jouer en ligne avec ceux qui auront effectué la mise à jour, les deux instances étant séparées.

Cette mise à jour survient à un moment clé, alors que Rockstar se prépare à la sortie de GTA 6 prévue pour l’automne prochain. Bien que les détails sur la composante en ligne de GTA 6 soient encore inconnus, la mise à jour de GTA 5 semble être un moyen de maintenir l’engagement des joueurs PC avant l’arrivée de la prochaine grande aventure de la saga.