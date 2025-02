Find N5 : OPPO annonce la date de présentation de son smartphone pliable ultra-fin

OPPO vient d’annoncer la date de présentation officielle de son nouveau smartphone pliable, le Find N5, qui sera dévoilé lors d’un événement spécial à Singapour le 20 février 2025. Le Find N5 se distingue par une finesse record, son épaisseur étant de seulement 4,2 mm une fois déplié, ce qui est encore plus fin que l’Honor Magic V3. Malgré ce design ultra-fin, ce modèle embarque une batterie de 5 600 mAh, compatible avec la charge rapide filaire 80W et 50W sans fil. Le Find N5 innove également avec un châssis en alliage de titane imprimé en 3D, une première pour un smartphone pliable, et bénéficie d’une triple certification IPX6, IPX8 et IPX9 pour une meilleure résistance à l’eau. Oppo aurait développé 20 nouveaux matériaux pour ce modèle et optimisé la conception interne en réduisant la taille de la carte mère de 31,4% par rapport à la génération précédente, améliorant ainsi l’espace sans compromettre la durabilité.

Vu tout ce que l’on sait déjà sur l’OPPO Find N5, ile ne restera plus grand chose à dévoiler le 20 février prochain

Le Find N5 proposera un écran OLED pliant de 8,12 pouces en 2K avec un rafraîchissement de 120 Hz, la pliure étant quasiment invisible selon le fabricant. Sous le capot, le smartphone embarque un Snapdragon 8 Elite, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Côté photo, le Find N5 disposera d’un bloc photo à trois capteurs, avec un objectif principal de 50 MP, un téléobjectif périscopique avec zoom optique 3x, et un ultra grand-angle. Contrairement aux pratiques habituelles des constructeurs chinois, Oppo adopte une stratégie de lancement mondiale en proposant le Find N5 simultanément en Chine et sur d’autres marchés internationaux. Malheureusement, ce modèle ne sera pas commercialisé en France ni en Europe, où Oppo préfère miser sur les modèle OnePlus.