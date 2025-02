Microsoft est visé par une enquête en France pour Bing et des pratiques anticoncurrentielles

Microsoft fait actuellement l’objet d’une enquête menée par l’Autorité de la concurrence française, qui suspecte la société américaine de dégrader la qualité des résultats de recherche lorsqu’il autorise de plus petits concurrents à utiliser son moteur Bing dans leurs produits. Cette enquête pourrait déboucher sur des accusations formelles et une amende importante, comme le révèle Bloomberg.

Les pratiques de Bing par Microsoft interrogent en France

L’enquête porte sur un possible abus de position dominante de Microsoft dans le secteur de la syndication de moteurs de recherche, un marché de niche où la société est un acteur majeur. Bien que Microsoft ne domine pas le marché des moteurs de recherche généralistes — secteur largement dominé par Google —, le groupe joue un rôle important dans la fourniture de résultats de recherche à des moteurs de recherche plus petits comme DuckDuckGo, Qwant et Ecosia.

Les autorités françaises s’intéressent particulièrement à l’impact des pratiques de Microsoft sur les moteurs de recherche tiers, se demandant si le géant technologique fournit intentionnellement des résultats de mauvaise qualité à ces moteurs qui dépendent de l’énorme base de données de Bing. Le régulateur souhaite déterminer si ces pratiques ont un effet déloyal sur la concurrence.

Un porte-parole de Microsoft a indiqué travailler pleinement avec l’Autorité de la concurrence française, tandis que cette dernière a refusé de faire un commentaire.

Une surveillance renforcée des pratiques du monde de la tech

Cette enquête s’inscrit dans un contexte où l’Autorité de la concurrence a intensifié son attention sur les pratiques des grandes entreprises technologiques. L’an passé, elle a infligé une amende de 250 millions d’euros à Google et a ouvert plusieurs dossiers concernant d’autres acteurs de la tech, tels qu’Apple et Nvidia.

Bien que Microsoft a réussi à éviter jusqu’ici des mesures anticoncurrentielles majeures en Europe, la société fait l’objet d’une enquête de l’Union européenne concernant son application Teams et son intégration dans les offres Office 365 et Microsoft 365.