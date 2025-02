L’intelligence artificielle continue de susciter de nombreuses réflexions, et Sundar Pichai, le patron de Google, va en dresser un tableau ambitieux lors du sommet sur l’intelligence artificielle à Paris. Dans un discours attendu (dont l’AFP a pu obtenir des extraits), il qualifie cette technologie de « transformation fondamentale » et d’« accélérateur de l’ingéniosité humaine ». Selon lui, l’IA n’en est qu’à ses prémices, mais son impact futur pourrait bien redéfinir nos vies.

Le patron de Google est plus que confiant dans l’IA

Au-delà de la dimension théorique, Sundar Pichai va mettre en avant plusieurs applications concrètes de l’IA. Parmi celles-ci, la détection de départs de feu, un domaine crucial dans la gestion des catastrophes naturelles, et le partenariat avec l’institut Curie en France, qui se concentre sur la recherche et le traitement contre le cancer. Ces projets montrent l’énorme potentiel de l’IA pour transformer des secteurs de la santé et de la sécurité.

« Nous sommes aux débuts du changement provoqué par l’IA et nous savons déjà que sera le plus grand de nos vies », va déclarer le patron de Google.

Demis Hassabis, le patron de Google DeepMind, avait également évoqué l’impact de l’IA lors d’un événement dans les locaux parisiens de Google. « La science des matériaux, les mathématiques, la fusion, il n’y a quasiment aucun domaine scientifique qui ne tire profit des outils d’intelligence artificielle », a souligné le prix Nobel de chimie. Cette technologie semble avoir un potentiel infini, transcendant les frontières des disciplines scientifiques.

Réduire la fracture numérique grâce à l’IA

Sundar Pichai va également aborder la question de l’inégalité d’accès aux technologies, soulignant l’importance de démocratiser l’accès à l’IA dès le début pour éviter qu’elle ne creuse un fossé supplémentaire dans la société. « Nous pouvons démocratiser l’accès (à cette technologie) dès le début, afin de s’assurer que la fracture numérique ne se transforme pas en fracture de l’IA », va-t-il indiquer. Un enjeu majeur alors que les technologies avancent à un rythme rapide.

Face aux inquiétudes croissantes concernant l’impact de l’IA, Sundar Pichai va insister sur la nécessité de ne pas laisser les préjugés actuels freiner l’innovation. « Chaque génération s’inquiète que les nouvelles technologies changent la vie de la génération suivante pour le pire et, pourtant, c’est presque toujours le contraire », va-t-il ajouter. Pour lui, l’IA représente une occasion unique d’améliorer la vie humaine.

Hier, Emmanuel Macron a annoncé que la France va connaître 109 milliards d’euros d’investissements pour l’intelligence artificielle.