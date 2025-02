IA : les médias français appellent à un dialogue sur l’utilisation de leurs contenus

Cinq grandes organisations représentant plus de 3 000 titres de la presse française ont lancé un appel aux pouvoirs publics pour qu’un cadre législatif soit instauré, afin de garantir un dialogue entre les entreprises d’intelligence artificielle et les médias. Leur objectif : mettre fin au « pillage » des contenus journalistiques et préserver une information fiable dans un contexte où les services d’IA générative, comme ChatGPT, prennent une place croissante dans la diffusion de l’information.

Un appel pour protéger la propriété intellectuelle

Les éditeurs de presse (Apig, FNPS, SEPM, Spiil, Geste) dénoncent le fait que des outils d’IA, nourris par des données glanées sur Internet, répondent de plus en plus directement aux utilisateurs sans citer leurs sources. Dans leur tribune, ils insistent sur trois conditions essentielles à un partenariat respectueux des droits des producteurs de contenu. La première de ces conditions est le respect du choix des éditeurs de fournir ou non leurs informations aux IA. Face aux violations répétées de la propriété intellectuelle, ils proposent un système d’autorisation préalable expresse (opt-in) pour remplacer l’actuel système d’opposition volontaire, jugé inefficace.

Garantir la traçabilité et la rémunération

La seconde exigence concerne la traçabilité des sources utilisées par les IA. Les signataires appellent à garantir que les utilisateurs et les médias soient informés de l’utilisation de leurs contenus, afin qu’ils puissent en exiger des compensations financières. Enfin, ils insistent sur la nécessité d’une rémunération pour les ayants droit. Les éditeurs craignent en effet que l’IA finisse par remplacer la presse traditionnelle, dont le modèle économique est déjà fragilisé.

Bien que des négociations aient été sollicitées par l’Apig et le SEPM depuis juin dernier, les entreprises d’IA comme OpenAI ont refusé un dialogue collectif. La société américaine a préféré conclure un accord individuel avec Le Monde. D’autres accords ont également eu lieu.

Les éditeurs rappellent qu’avant même l’essor des IA, des tensions similaires existaient avec les géants du Web, comme Google, autour de la rémunération des contenus via les droits voisins.