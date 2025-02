Volkswagen tease un véhicule électrique qui serait vendu aux alentours des 20 000 euros

Le secteur de la voiture électrique serait-il au bord d’un séisme ? Le constructeur automobile Volkswagen vient d’annoncer la présentation au mois de mars prochain d’un nouveau véhicule électrique (EV) d’entrée de gamme à bas coût, dont le prix de vente oscillera entre 20 000 euros (ID One) et 25 000 euros selon le modèle. Ces tarifs ont de quoi inquiéter la concurrence, sachant que les modèles électriques les plus abordables avoisinent aujourd’hui les 30 000 euros (l’ID.4 de Volkswagen est vendu à près de 40 000 euros).

Volkswagen affirme au passage que la mobilité électrique à bas coût sera un élément clé de sa stratégie future. Outre le modèle d’entrée de gamme à 20 000 euros (qui serait baptisé ID One), la marque prévoit également de commercialiser l’ID. 2all, un autre modèle électrique abordable à 25 000 €, les deux modèles étant construits sur une nouvelle version de la plateforme modulaire utilisée pour l’ID.4 et l’ID. Buzz. Par ailleurs, VW cherche également à réduire ses coûts de production : le constructeur a récemment conclu un accord syndical en Allemagne après une grève, ce qui entraînera une réduction de 35 000 emplois et des économies de plusieurs milliards de dollars par an. Les VE « abordables » de Volkswagen sortiraient des usines en 2027.