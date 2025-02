Disney+ a perdu 700 000 abonnés, mais n’est pas inquiet pour autant

Disney a révélé une dynamique contrastée pour son service de streaming. Bien que Disney+ ait perdu 700 000 abonnés à l’échelle mondiale, la société reste optimiste concernant sa trajectoire financière et stratégique. Un léger revers pour Disney+, qui a clôturé l’année 2024 avec un total de 124,6 millions d’abonnés, mais un gain de 800 000 abonnés en Amérique du Nord compense partiellement la perte internationale de 1,5 million.

Une perte d’abonnés pour Disney+

Les résultats financiers de Disney montrent une augmentation de 9 % des revenus du secteur du streaming, atteignant 6,07 milliards de dollars, grâce à la croissance de Hulu, qui a ajouté 1,6 million d’abonnés. Toutefois, le recul des abonnés Disney+ interpelle, bien que cette perte soit moins importante que les prévisions des analystes. Pour Bob Iger, patron de Disney, cette diminution n’est pas une source d’inquiétude. Il a déclaré : « Nous sommes en fait très satisfaits de la situation dans laquelle nous nous trouvons pour Disney+ et Hulu. Comme vous le savez, nous avons augmenté les prix de manière significative assez récemment, et nous nous attendions à ce que le taux de désabonnement soit beaucoup plus élevé. Et il s’est avéré que nous avons obtenu des chiffres supérieurs à ce que nous avions prévu ».

Il a ajouté que la combinaison de Disney+ et de Hulu, disponibles ensemble dans un forfait à prix réduit aux États-Unis, « a en fait légèrement augmenté le nombre d’abonnés au cours du trimestre ». En outre, Disney apporte des changements à ses plateformes de streaming, notamment en luttant contre le partage de comptes, « ce qui nous permettra de réduire le taux de désabonnement et de continuer à augmenter le nombre d’abonnés ».

Des perspectives positives malgré les pertes

Disney affiche un chiffre d’affaires global de 24,69 milliards de dollars, en hausse de 5 % par rapport à l’année précédente. L’un des points positifs de ce trimestre a été l’énorme succès au box-office de Vaiana 2, qui a dépassé le milliard de dollars au box-office. Bob Iger a souligné que ce film et d’autres succès cinématographiques ont contribué à solidifier la position financière de l’entreprise.

Malgré la perte d’abonnés Disney+, la société continue d’investir dans ses plateformes de streaming et vise une croissance durable grâce à des contenus attractifs et une stratégie d’expansion internationale.