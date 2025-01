Vaiana 2 atteint 1 milliard de dollars au box-office

Disney a enregistré un nouveau succès avec Vaiana 2, qui a franchi la barre du milliard de dollars au box-office mondial. Initialement conçu comme une série pour Disney+, le film d’animation est devenu une réussite avec des recettes s’élevant à 445 millions de dollars en Amérique du Nord et 567 millions de dollars à l’international, totalisant ainsi 1,009 milliard de dollars.

Un démarrage record

Sorti le 27 novembre 2024, Vaiana 2 a marqué un record du box-office de aux États-Unis pendant la période de Thanksgiving, générant 225 millions de dollars sur cinq jours. Ce chiffre pulvérise l’ancien record de 2019, détenu par La Reine des Neiges 2 avec 125 millions de dollars. Bien que les critiques aient été partagées, le bouche-à-oreille positif a permis au film de conserver une place dans le top 5 des classements pendant sept week-ends consécutifs.

Une transition réussie vers le cinéma

Développé à l’origine comme une série pour Disney+, Vaiana 2 a démontré la viabilité des productions en salles, même pour des projets originellement pensés pour le streaming. Cette réussite incite Disney à explorer d’autres adaptations de séries en films. Le premier film Vaiana de 2016 avait généré 680 millions de dollars au niveau mondial, mais c’est grâce à sa disponibilité sur Disney+ que le film a acquis une popularité durable.

Cerise Calixte et Anthony Kavanagh reprennent leurs rôles respectifs de Vaiana et Maui dans la version française. Cependant, contrairement au premier film, Lin-Manuel Miranda, auteur des célèbres chansons du premier volet, n’a pas participé à cette suite. Le duo Abigail Barlow et Emily Bear ont pris la relève en matière de composition musicale.

Ce succès retentissant augure un bel avenir pour la franchise, avec de possibles suites et une adaptation en live-action du premier film qui est prévue pour 2026.