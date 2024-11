Vaiana 2 cartonne tout au box-office américain : 57 millions de dollars de recette en 24 heures !

Vaiana 2 a largement surpassé les prévisions des analystes, réalisant un démarrage spectaculaire aux États-Unis avec pas moins de 57,5 millions de dollars de recettes dès son premier jour d’exploitation ! Le film pourrait atteindre les 175 millions de dollars en cinq jours sur le sol américain, voire plus de 200 millions selon certaines estimations. Avec de tels résultats, Vaiana 2 dépasserait donc les records établis par La Reine des Neiges 2 et Hunger Games : L’Embrasement en devenant l’un des films d’animation les plus lucratifs de l’histoire. À l’échelle mondiale, le film se classe déjà parmi les trois meilleurs démarrages de tous les temps pour un film d’animation avec 66,3 millions de dollars de recettes (en 24 heures), derrière Les Indestructibles 2 et Vice-Versa 2.



Ce succès s’inscrit dans la stratégie de Bob Iger, revenu à la tête de Disney, qui a misé sur des franchises emblématiques comme Vaiana afin de redynamiser les sorties en salles après l’échec de plusieurs films Marvel ou du dernier Indiana Jones. Le premier film Vaiana, qui n’avait pourtant pas réalisé un énorme score en salles (600 millions de dollars), a gagné en popularité grâce au streaming sur Disney+, devenant le film le plus regardé de l’histoire du streaming avec 80 milliards de minutes visionnées. Fort de cet engouement, Disney a aussi prévu un remake en live-action de Vaiana (sortie en salles en 2026), avec Dwayne Johnson et Catherine Laga’iaia dans les rôles principaux.