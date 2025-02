AMD avance le lancement de sa prochaine génération de GPU destinés aux centres de données

AMD vient d’annoncer le lancement anticipé de sa prochaine génération de GPU pour centres de données, la série AMD Instinct MI350, lancement qui interviendrait donc un peu plus tôt que prévu. Lors de l’appel aux résultats du quatrième trimestre 2024, la CEO Lisa Su a déclaré que les premières unités seraient testées par plusieurs clients majeurs ce trimestre en cours et que la production à grande échelle commencerait dès le milieu de l’année au lieu du second semestre 2025 comme cela avait été initialement annoncé. Cette accélération du calendrier serait due en partie à une demande plus forte que prévue.

Bien qu’AMD soit encore très loin de Nvidia, qui génère pour rappel des dizaines de milliards par trimestre dans le secteur des centres de données, l’entreprise a gagné du terrain en 2024 en attirant notamment des clients comme Meta, Microsoft et IBM. AMD a vendu plus de 5 milliards de dollars de puces Instinct en 2024 et prévoit une croissance à deux chiffres sur ce segment en 2025. Lisa Su a en outre confirmé que la demande pour l’IA restait très forte dans le secteur de la tech et que dans ce contexte le GPU MI350 sera un moteur de croissance majeur de l’entreprise. Suite à cette annonce, l’action d’AMD a progressé de 4,58 %.