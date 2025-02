Publicité : X porte plainte contre Nestlé, LEGO, Pinterest, etc.

X (anciennement Twitter) vient d’intensifier son action en justice pour pratiques anticoncurrentielles et cible désormais de nouveau d’annonceurs. La CEO Linda Yaccarino affirme que l’entreprise est victime d’un boycott illégal et systématique orchestré par la World Federation of Advertisers (WFA) et son initiative de protection des marques, la Global Alliance of Responsible Media (GARM). Initialement déposée en août 2024, la plainte accusait la WFA et la GARM d’avoir organisé un boycott des annonceurs pour forcer X à se conformer à leurs normes de sécurité des marques. En réponse, la WFA a dissous GARM, tout en annonçant son intention de défendre son respect des lois sur la concurrence.

X a donc ajouté plusieurs annonceurs à sa plainte comme Twitch, Nestlé, Abbott Laboratories, Colgate, Lego, Pinterest, Tyson Foods u bien encore Shell. Le réseau social affirme que cette campagne de boycott a gravement nui à ses revenus publicitaires, 18 annonceurs affiliés à GARM (à minima) ayant cessé ou considérablement réduits leurs achats d’espace publicitaires entre novembre et décembre 2022, Actuellement, la majorité des revenus publicitaires de X proviennent de petites et moyennes entreprises non affiliées à GARM. Elon Musk lui-même aurait admis en janvier que la croissance des utilisateurs est stagnante, les revenus faibles et que l’entreprise peine à atteindre l’équilibre financier.

On notera tout de même avec une certaine ironie que le libertarien Musk (et pas seulement libertarien depuis quelques temps) vante les mérites de la liberté d’expression absolue mais ne semble pas accepter que les entreprises puissent choisir de ne pas accoler leur nom de marque à un réseau social supervisé par quelqu’un qui a tout récemment fait un double salut nazi devant la foule.